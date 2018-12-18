«Убьют или посадят»: Украинский генерал по пунктам разгромил политику Порошенко в Донбассе

Экс-глава созданной в 2014 году Петром Порошенко «Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации», генерал и участник АТО Александр Кихтенко заявил об ошибочности и полном провале стратегии Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свои сенсационные откровения Кихтенко представил во время официальной конференции «Реинтеграция Донбасса. Итоги 2018».

Бывший участник боевых действий против молодых республик заявил, что результатом всей политики Порошенко в Донбассе, от пенсионной и финансовой до экономической и энергетической блокад, стало практически необратимое отдаление ЛДНР от Украины.

«Мы решали бюджетные проблемы Украины за счёт пенсионеров, потому что на тот час не было средств обеспечения всех пенсионеров, и мы решили таким образом решать эту проблему, и она очень чувствительно ударила по авторитету украинской власти.

Пропускной режим – мы практически тогда уже начали блокаду, мы подняли волну протеста как с той, так и с этой стороны. И сегодня эта проблема не решается, люди стоят в многочасовых очередях, нарушения прав человека, до сих пор не создано надлежащих условий.

Я общался с представителями СБУ на эту тему, результаты этой блокады незначительны. Есть другие методы оперативной работы, которые позволяют разрабатывать и задерживать «боевиков».

Мы отключили электроэнергию. Кто её начал подавать? Россия. То есть, мы сами дали предпосылки России, чтобы настроить против себя людей. Отключили газ – та же самая ситуация. Мы вывели последние банки, тем самым мы фактически завели южноосетинские банки на территорию, которую мы не контролируем.

Мы практически отрезали эту территорию и считали, что там станет так плохо, что они начнут проситься назад, но для этого ничего не делали. Это огромная ошибка, это нужно понимать», – перечислил преступные провалы Киева украинский чиновник.

Кроме того, Кихтенко призвал отбросить любые иллюзии на счёт возможности вернуть республики в состав Украины военным путём. По его словам, это уже все понимают, кроме самых одиозных националистов, которые заигрывают со своим электоратом.

«Это невозможно, потому что есть Россия, которая и сегодня вмешивается, а тогда у неё вообще будут развязаны руки», – предупредил генерал и сенсационно предложил начать переговоры с представителями республик.

«Только дипломатический путь. Нравится – не нравится, но есть Минские договорённости, и нужно подумать, как их выполнять. Но не создавать ещё две непонятные республики, а предложить провести выборы по законам Украины на всей территории.

Донецкого и Луганского облсовета не существует, но давайте проведём! Может быть, не будут такие результаты, как нам бы хотелось после таких ошибок, но это первый шаг», – цитирует «ПолитНавигатор» бывшего главу Донецкой военно-гражданской администрации.

Мнение многочисленных комментаторов в интернете свелось к тому, что генерал «слишком поздно прозрел», если ещё надеется «спасти интересы Украины» в этом регионе, в частности, и на юго-востоке – в целом.

«Наговорил только на свою голову, умник. Теперь его или националисты убьют по-тихому или Порошенко найдёт, за что посадить», – выразил общее мнение один из комментаторов.

Напомним, что из-за своей «взвешенной позиции» уроженец Харьковской области генерал МВД, а позднее – высокопоставленный чиновник Кихтенко уже попадал в опалу. В частности, его не раз критиковал сторонник самых жёстких действий в отношении «сепаратистских регионов» глава МВД Арсен Аваков.

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