Германия и Франция: Жители Донбасса всё меньше считают себя украинцами

Послы Германии и Франции на Украине раскритиковали действия режима Порошенко в отношении народа Донбасса.

Тотальная блокада, постоянные артиллерийские обстрелы и издевательства над простыми гражданами приводят к тому, что жители донецких республик не хотят и слышать о возвращении в состав Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что подобной политикой Украина вредит сама себе, заявили в интервью «Европейской правде» послы Германии и Франции – Эрнст Райхель и Изабель Дюмон.

«Украина вредит сама себе, когда выбирает жесткую и бескомпромиссную политику в отношении людей – подчеркну, простых людей, а не тех, кто провозгласил себя властью на тех территориях», – постарался аккуратно высказать свои претензии немецкий посол.

В свою очередь, посол Франции предупредила, что отношение к жителям Донбасса как к иностранцам приведёт к их окончательному отдалению от Украины.

«Не забывайте, что те люди – тоже украинцы. И если они ощутят, что их считают иностранцами – это не поможет вам вернуть свои территории. Да что там, это уже вредит! Шаг за шагом эти люди все меньше ощущают себя гражданами Украины», – заявила Дюмон, но поспешила дипломатично поправиться, добавив, что «этот процесс еще можно развернуть».

Напомним, ранее экс-глава созданной в 2014 году Петром Порошенко «Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации», генерал и участник АТО Александр Кихтенко по пунктам разгромил политику Порошенко в Донбассе, заявив об ошибочности и полном провале стратегии Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

Также известный украинский шоумен, один из руководителей Майдана и активный волонтёр АТО Алексей Мочанов заявил о неминуемом развале Украины в случае продолжения войны в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.02.19

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