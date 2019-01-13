Украинская армия потеряла целую роту на минных полях в Донбассе

Вооружённые силы Украины понесли значительные потери убитыми и раненными в результате подрыва на минах в прошлом году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны «Незалежной».

«В течение 2018 года было зафиксировано 65 случаев подрывов военнослужащих, в результате которых погибло 25 военнослужащих, получили ранения 84, среди которых были также сапёры», – говорится в докладе.

Как сообщал «Новый День», на днях известный украинский шоумен, один из руководителей Майдана и активный волонтёр АТО Алексей Мочанов обратился к семьям украинских военнослужащих с призывом повлиять на киевский режим и побудить его к прекращению гражданского конфликта в Донбассе.

«Сколько должно ещё погибнуть, чтобы каждый из вас почувствовал, что всё, отпустило?.. Миллион? 30 миллионов?.. Если только тут всё начнёт раздираться, то что-то уйдёт Венгрии, что-то уйдёт Румынии, что-то уйдёт Польше, что-то уйдёт России, наверное, на что-то претендуют даже турки с болгарами. Мы должны понять, что мы в этом доме должны навести порядок сами», – заявил Мочанов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.01.19

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