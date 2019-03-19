Надежда только на развал России: Евгений Киселёв совсем раскис, глядя на успехи Москвы в Крыму

Перебравшийся на Украину пропагандист Гусинского, а ныне пропагандист Порошенко, бывший московский телеведущий Евгений Киселёв признал удручающее состояние Крымского полуострова, когда тот находился под украинской оккупацией.

Кроме того, Киселёв больше не надеется на возвращение Крыма в состав Украины в обозримой перспективе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинский тележурналист заявил в эфире Ukrlife.

«Крым был в разрухе, Крым был в жутком состоянии, это я видел своими глазами. Я помню, как мы с женой ездили в Крым в 2010 или 2011 году после долгого перерыва, и вот мы смотрели на фантастические природные красоты Крыма, на то, какой же это обалденный край. Такой красоты, как в Крыму, мало где в мире встретишь.

И вот я думал, Господи, отдали бы этот полуостров в аренду, в аутсорсинг каким-то турецким компаниями, которые бы вместе с крымскими татарами привели буквально за несколько лет Крым в такое же состояние, в которым находится какая-нибудь Анталия или побережье Амальфи в Италии. И не было бы тех проблем, процветал бы Крым», – сокрушается Киселёв.

При этом, украинский пропагандист ни словом не обмолвился о больших инфраструктурных проектах в Крыму, успешно осуществлённых Россией. Однако признал, что на возвращение полуострова в состав Украины у него надежд не осталось.

«В ближайшем будущем, к сожалению, я не вижу реалистических сценариев возвращения Крыма. Да, очень важно непризнание аннексии Крыма международным сообществом, очень важна позиция Соединенных Штатов, НАТО, Евросоюза, Европарламента, как они не признавали в свое время аннексию Латвии, Литвы и Эстонии. Пятьдесят лет понадобилось, чтобы эти страны обрели независимость…», – приводит слова журналиста «ПолитНавигатор».

«Поэтому, я думаю, что вопрос о возвращении Крыма – это вопрос отдаленного будущего, которое зависит от того, какой режим будет находиться у власти», – рассуждает Киселёв, уповая лишь на гипотетический развал России.

Уход Путина, по мнению журналиста, ничем Украине в крымском вопросе не поможет, и рассчитывать на это бессмысленно.

«Не можем рассчитывать, потому что все равно вместо Путина придут какие-то его наследники. Я думаю, что очень многое будет зависеть от того, что вообще будет с Российской Федерацией, потому что, вполне вероятно, что Российская Федерация, в конце концов, начнет трещать по швам и разваливаться, и возникнут несколько государств», – поделился последними надеждами Киселёв.

Напомним, ранее известный украинский шоумен, майданщик и атошник Алексей Мочанов, пораженный размахом строительства в Крыму, призвал Украину не строить иллюзий и отпустить уже навсегда потерянный Крым.



Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.03.19

В Москве прооперировали украинского моряка, раненного при задержании в Керченском проливе. / Путин вызвал в Москву Аксёнова и Овсянникова – с докладами. / Чайка отчитался об изъятии земли и недвижимости в Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»