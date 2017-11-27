Севастопольцы рискуют взлететь на воздух

Жители Севастополя не спешат заключать договоры на обслуживание газового оборудования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 168 тысяч городских абонентов необходимые документы оформили только 100 тысяч.

В связи с большим количеством абонентов, газовые системы которых не были осмотрены специалистами и во избежание взрыва из-за несправного оборудования, в течение двух ближайших недель сотрудники управления государственного жилищного надзора Севастополя должны завершить работы по заключению договоров. В случае отсутствия документов абоненты рискуют остаться без газа.

Отметим, что если в украинский период стоимость проверки газового оборудования была включена в платежи за газ, то в РФ – это является отдельной услугой, цена на которую определятся с учетом установленного оборудования. Возможно, данный фактор и вынуждает севастопольцев не заключать договоры.

Как сообщал «Новый День», в Феодосии из-за того, что вентиляционные каналы не прошли сертификацию у управляющих компаний, жители более чем 2 тысяч квартир были вынуждены полгода обходиться без голубого топлива. Вопрос решился только после того, как в ситуацию вмешался глава Крыма Сергей Аксенов. В итоге за неделю коммунальщики и газовщики обследовали все проблемные дома, в которых отсутствовал газ, и вернули голубое топливо феодосийцам. Без газа остались только те, у кого было установлено неисправное оборудование.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 27.11.17

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