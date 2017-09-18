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Крым

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Жителям Феодосии вернули «тайно отсутствовавшее» голубое топливо

Жителям Феодосии вернули «тайно отсутствовавшее» голубое топливо

Почти всем жителям Феодосии восстановили отсутствующее газоснабжение. Об этом сообщил руководитель феодосийского управления по эксплуатации газового хозяйства государственного унитарного предприятия «Крымгазсети» Александр Павлюченков.

Как сообщал , в городе полгода были отключены от газа более двух тысяч квартир: за это время вентиляционные каналы так и не прошли сертификацию у управляющих компаний. Руководство города и ГУП «Крымгазсети» проблему замалчивали. Горожане обратились за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову, который пригрозил лишить кресел чиновников, не решивших газовые проблемы.

В итоге то, что не смогли решить за шесть месяцев, сделали за неделю: коммунальщики и газовщики обследовали все дома, в которых отсутствовал газ. В настоящее время газоснабжение восстановлено почти во всех квартирах. Голубое топливо отсутствует, только в 270 домовладениях: либо владельцев в момент инспекции не было дома, либо в квартирах установлены неисправные газовые приборы.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 18.09.17

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