Новая «угроза»: крымские чиновники рискуют «погореть» на газе

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил лишить кресел глав администраций, не решивших газовые проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Феодосии 1 тысяча 250 квартир полгода отключены от газа: за это время вентиляционные каналы так и не прошли сертификацию у управляющих компаний. При этом руководство города и ГУП «Крымгазсети» проблему замалчивали.

«Все должностные лица без исключения, которые имеют отношение к этой проблеме, попросту игнорировали ситуацию. Подобное хамство продолжаться больше не будет. На данный момент все представители управляющих компаний, инспекции по жилищному надзору и другие коллеги работают круглые сутки. Уже до понедельника проблема с отключением газа должна быть решена», – написал на своей странице в Фейсбуке Аксенов и предупредил, что те главы администраций, у которых в районе складываются аналогичные ситуации, могут лишиться кресел, если до конца следующей недели не решат проблемные вопросы.

По словам Аксенова, накопились претензии и к ГУПам, в частности, к «Крымтеплокоммунэнерго», «Вода Крыма» и «Крымэнерго», так как данные организации пытаются судиться с гражданами за услуги, которые не были предоставлены. «В связи с этим всем ГУПам необходимо предпринять шаги, направленные на отзыв подобных исков и урегулирование ситуации в законодательном русле с принятием соответствующих нормативных актов. Времени на исполнение выделяется неделя. В случае неисполнения – автоматическое увольнение руководителя», – заключил Аксенов.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 08.09.17

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