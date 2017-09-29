С крымчан, не имеющих центрального отопления, перестанут взимать плату за тепло

Власти Крыма запретили выставлять платежи жителям полуострова, в домах которых отключено централизованное отопление.

Как передает корреспондент «Новый День», только в Феодосии более сотни городских жителей получали счета «Крымтеплокоммунэнерго», несмотря на то, что центральное отопление в их квартирах отсутствовало еще со времен Украины.

В Керчи таких абонентов было 157, в Симферополе – 118 и по несколько абонентов в Ялте и Алуште.

В связи с массовыми жалобами принято решение о прекращении начисления и выставления платежей данным абонентам. Соответствующий приказ подписан генеральным директором ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

«Документ запрещает производить такие начисления и подразумевает отзывы исковых заявлений в отношении таких абонентов. Работа запущена», – заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крым Александр Шептунов и добавил, что в ближайшее время будут отправлены протоколы для снятия ранее начисленных счетов, пишет пресс-служба правительства Республики.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что у него накопились претензии и к ГУПам, в частности, к «Крымтеплокоммунэнерго», «Вода Крыма» и «Крымэнерго», так как данные организации пытаются судиться с гражданами за услуги, которые не были предоставлены.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 29.09.17

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