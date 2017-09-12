Крымских чиновников будут увольнять за замалчивание проблем

Крымские чиновники лишатся работы, если будут игнорировать и замалчивать важные проблемы. Об этом сегодня заявили глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы активного реагирования в случае возникновения нестандартных ситуаций обсуждались сегодня на заседании президиума Госсовета РК.

«Увы, пока что, как правило, о проблемах в том или ином районе Крыма не знают не только специалисты в определенных сферах, но и главы администраций», – констатировал глава республиканского правительства, подчеркнув: если неотложные вопросы будут замалчиваться, то реакция на сокрытие информации и бездействие чиновников будет соответствующая.

«Ярким примером в данном случае является игнорирование проблемы более 1 тысячи 200 семей в Феодосии, которые более полугода сидели без газа из-за недоработки управляющей компании и абсолютно безалаберного отношения чиновников, – заявил Аксенов. – За 7 месяцев никто из должностных лиц не решился взять на себя инициативу и помочь гражданам. По итогу, лишь в результате моего личного вмешательства и активных действий депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека ситуация сдвинулась с мертвой точки. На сегодняшний день более 350 квартир подключено к газу, а до конца недели будут подключены все остальные».

Напомним, глава Крыма предложил руководителям Феодосии уволиться. Сегодня аналогичное предложение поступило главе Ленинского района.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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