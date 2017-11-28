Черная дыра: в Крыму объявили войну посредникам

В Крыму решили объявить войну посредникам. Об этом сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов на заседании Совета министров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вопрос был поднят в рамках обсуждения перспектив развития туристической отрасли. Министр культуры РК Арина Новосельская обозначила проблему низкого качества экскурсионных услуг. Тема поднимается не первый год, но ситуация не меняется. Новосельская отметила: это создает крайне негативный имидж полуострова, тем более что деньги за свои услуги экскурсоводы берут немалые. При этом туристам зачастую приходится платить не понятно за что:

«Билет в Воронцовский дворец, если покупать его в кассе самого дворца, стоит 300 рублей, – сообщила Новосельская. – Но если приобретать экскурсию в каком-либо санатории или в другом городе – например, Севастополе, – то цена уже возрастает до 1 тысячи 800 рублей». Министр подчеркнула: это не единичный случай, посредники по всему Крыму поднимают цены на экскурсионные услугу в 7 – 8 раз.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко пояснил, что подобным образом цена поднимается, если в тур включены транспортные услуги. Однако стоит отметить: как правило, компании, организующие экскурсии, включают в стоимость тура перевозку и «обзорную экскурсию» – когда представитель компании по дороге к местам достопримечательностям пересказывает туристам информацию о Крыме, которая есть в любом путеводителе. За вход в парки, музеи и дворцы платить приходится дополнительно.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разобраться с посредниками, причем, не только в туристической отрасли: «Это какая-то черная дыра – у нас везде посредники, – заявил премьер. – На всех заборах объявления: решают любые вопросы – от паспортов до борьбы с самостроями и восстановления прав. Госорганы вообще не нужны».

По словам Аксенова, сегодня более 70% предпринимателей прибегают к посредникам при получении любых услуг: «Колоссальный рынок, на котором все пасутся», – заявил глава РК, поручив разобраться с промежуточными звеньями, особенно там, где госорганы могут оказывать услугу самостоятельно: таким образом огромный поток средств буде перенаправлен в бюджет.

Напомним, в конце октября разразился скандал с ГУП «Крымгазсети»: был создан искусственный дефицит баллонного газа, и потребителям приходилось закупать топливо у посредника по цене почти в 2 раза выше.

Еще один скандальный пример работы «помощников» – организация очередей в многофункциональные центры оказания услуг. Решить эту проблему до конца не удалось до сих пор.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 28.11.17

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