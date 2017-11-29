В аэропорту «Симферополь» задерживаются рейсы

В Симферополе туман заблокировал работу главной воздушной гавани Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент задерживается вылет двух рейсов в Москву, столько же самолетов не смогли вовремя прилететь в Симферополь.

«Сбой в работе произошел по причине ограниченной видимости в аэропорту. Где-то в течение часа прогнозируется улучшение погодных условий и мы ожидаем, что ситуация нормализуется», – сообщил РИА «Новый День» директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 29.11.17

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