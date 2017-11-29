Аэропорт «Симферополь» принял три рейса, 10 задерживаются

Из-за плохой видимости в главной воздушной гавани Крыма задерживается вылет и прилет десяти авиарейсов. Как сообщал «Новый День», сегодня утром густой туман заблокировал работу аэропорта. На данный момент воздушная гавань возобновила работу по фактической погоде: три рейса уже прибыли в Крым.

«Сейчас видимость улучшилась. У нас приземлились два рейса из Москвы и еще один из Екатеринбурга. Остальные по-прежнему пока задерживаются. Сейчас три рейса находятся в Анапе, два – в Краснодаре. В общей сложности у нас задерживаются порядка 10 рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний, предоставляют им все необходимое, в том числе вода и горячее питание», – сообщил РИА «Новый День» директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев. Он также добавил, что по прогнозам синоптиков, туман должен рассеяться в ближайшие несколько часов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 29.11.17

МВД: крымские-лишенцы – украинцы с фиктивной пропиской и владельцы паспортов «дублеров». / Прилепин довёл украинских националистов до кровожадного приступа. / Морские порты Крыма идут ко дну. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»