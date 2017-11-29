Главный украинский сват угрожает нацбезопасности государства

Российский актер Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько в популярном украинском сериале «Сваты» внесен в список лиц, угрожающих безопасности Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ размещен на сайте Минкультуры сопредельного государства.

Отметим, что актер стал 114-м «врагом» «Незалежной». В «черном» списке уже значатся режиссер Эмир Кустурица, актер Стивен Сигал, певица Надежда Бабкина.

Ранее Служба безопасности Украины запретила актеру въезд на территорию Украины сроком на три года из-за посещения Крыма и «открытой поддержки аннексии полуострова». По этим же причинам Добронравова добавил в свою базу и скандальный сайт «Миротворец».

Примечательно, что из-за нового статуса Ивана Будько и участия в «Сватах» актеров Николая Добрынина и Людмилы Артемьевой, также отмеченных «Миротворцем», у сериала возникли проблемы с получением прокатного удостоверения от Госкино.

Между тем, глава ведомства Филипп Ильенко заявил, что запрет на въезд на Украину Добронравову не станет причиной запрета популярного сериала.

«Пока что никаких решений относительно этого министерство культуры не принимало. На сегодня правовых оснований для запрета сериала «Сваты» нет», – заверил главный украинский киночиновник.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 29.11.17

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