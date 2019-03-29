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Пятница, 29 марта 2019, 19:23 мск

Новости Культура

«Не дождетесь»: Федор Добронравов о своем самочувствии после инсульта

Известный российский актер Федор Добронравов опроверг слухи о своем прединсультном состоянии. Об этом сообщил сам артист в интервью журналистам, передает iReactor.ru.

Артист заверил, что ему удалось полностью восстановиться после того, что произошло с ним в прошлом году, когда у него случился инсульт. Добронравов обратил внимание, что врачи очень вовремя его «подхватили», и порадовался тому, что всё осталось позади.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.03.19

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