55 – все еще впереди / Бенефис Федора Добронравова (ФОТО)

Публикации за 29.05.17

В Москве продюсерский центр «Федор Добронравов» представил спектакль «Чудики» по мотивам рассказов Василия Шукшина. Девять рассказов – девять ролей известного актера Федора Добронравова. В каждой из них отдельная история, отдельный образ, отдельная семья и одна эпоха – шукшинская провинция времен глубокого социализма. Такого далекого по времени и такого близкого по духу, и невероятно актуального для сегодняшнего дня.

Спектакль «Чудики» – это бенефис Федора Добронравова, которому в сентябре исполнилось 55 лет. Массовую известность актеру принес сериал «Сваты». Несколько лет назад, когда фильм только вышел на экраны, многие мои друзья только ради него включали телевизор. За ними и я решила посмотреть, что же их заинтересовало. Оказалось, главный герой, уже знакомый многим по скетч-шоу «6 кадров» и поразивший своим талантом перевоплощения – Федор Добронравов.

«Сваты» действительно принесли актеру народную любовь и стали его телевизионной визитной карточкой, но это, конечно, далеко не все. Многогранность его актерского таланта поразительна. Первые его роли, тогда еще в Воронежском молодежном театре, Воланд в «Мастере и Маргарите», Несчастливцев в островском «Лесе» и Саяпин в вампиловской «Утиной охоте». Каково?! Несмотря на его юный возраст, а было это в конце 90-х, легко представляешь Федора Добронравова в этих ролях. Не удивительно, что там его заметил Аркадий Райкин и пригласил к себе в «Сатирикон».

Оба сына Федора Добронравова продолжили его актерский путь. Младший, Иван, играл вместе с отцом в бенефисе. В спектакле, кстати, с присущей Шукшину иронией прослеживается тема преемственности поколений. И звучат из уст старшего Добронравова слова профессора из рассказа «Экзамен»: «Учись, солдат, это тоже нелегкое дело». А солдат, младший Добронравов, и учится. Именно он завершает бенефис отца, именно его монолог последний в спектакле. Есть продолжение, есть чему учить сыновей.

В спектакле занято всего пять актеров. Помимо отца и сына Добронравовых в нем участвуют Ольга Лерман, Наталья Рыжих и Александр Чернявский. Под руководством режиссера Александра Назарова им удалось создать на сцене настоящую жизнь, которой веришь, которую хочется смотреть. И слушать – Шукшин в сопровождении Марка Бернеса – гениально. Удачна и находка с декорациями. В их роли выступают обычные кубы на фоне темных кулис. Поворот грани, и вот мчащийся поезд превратился в облака. Еще поворот, и главный герой отдыхает на печке, расписанной таблицей Менделеева. Минимализм лишь подчеркивает игру актеров. И на одном дыхании проходят два часа. Вроде вот только что зажглись огни рампы под вступление «Как это все случилось, в какие времена…», а уже звучит прощальный Бернес – «Все еще впереди, все еще впереди…»

Москва, Инна Ромашкина

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