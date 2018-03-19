Спектакли с участием Федора Добронравова отменены на неопределенный срок: актер в больнице

Популярный актер Федор Добронравов останется в больнице на неопределенный срок. Как сообщила сегодня его представитель Ирина Сойкина, пока нельзя сказать, когда спектакли с участием артиста будут возобновлены.

«Спектакли были отменены, конечно, если человек в больнице. Мы должны были лететь в город Светлогорск (Калининградская область), там мы отменили спектакль. Сегодня не было спектаклей у Федора по расписанию, а дальше каждый день», – пояснила она в комментарии РБК.

Добронравов был госпитализирован накануне 18 марта, однако о причинах случившегося и состоянии артиста не сообщается. По словам Сойкиной, со вчерашнего дня его состояние практически не изменилось. «Ситуация такая же, как и на вчерашний день», – сказала она.

Добронравовов, который в прошлом году отметил 55-летие, стал широко известен после роли в сериале «Сваты». Он служит в Московском академическом театре сатиры, а с 2010 по 2013 год играл в спектаклях театра «Сатирикон».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

Польша собирается ввести антироссийские санкции из солидарности с Великобританией. / Гидрометцентр России уточнил, когда ждать потепления в Москве. / «Грубо нарушает права детей»: учителя раскритиковали новый стандарт по литературе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»