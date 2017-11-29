Морские порты Крыма идут ко дну

В крымских портах сложилась тяжелая ситуация. Об этом на сессии Госсовета РК заявила керченский депутат Ирина Черненко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГУП Республики Крым «Крымские морские порты» входят «Керченская паромная переправа», «Керченский торговый порт», «Керченский рыбный порт». ГУП, по словам депутата, на сегодняшний день фактически является банкротом. «Крымские порты планомерно идут ко дну!» – заявила Черненко.

Кредиторская задолженность предприятия растет и уже превысила 500 млн рублей. При этом ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» в той части, что касается развития крымских морских портов, не выполняется, из-за чего предприятие будет вынуждено вернуть в бюджет около 150 млн рублей.

Уже в декабре работники морских портов могут остаться без зарплаты, предупреждает Ирина Черненко. Ситуация обсуждалась с членами правительства Крыма, которые пообещали встретиться с трудовыми коллективами.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.11.17

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