Судоходные каналы Керченского пролива обмелели и нуждаются в срочной многомиллиардной реконструкции

Главный судоходный Керчь-Еникальский канал Керченского пролива и подходные каналы к керченскому порту заилились и обмелели.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью журналу «Деловой Крым» заявил генеральный директор ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Гендиректор также пояснил, что по предположению некоторых экспертов, заиливание подходных каналов к порту Керчи вызвано строительством Крымского моста.

Волков также рассказал о том, в каком состоянии находится главный судоходный Керчь-Еникальский канал.

«Он нуждается в реконструкции, которая практически никогда не проводилась. Помимо Керчь-Еникальского канала, как основного судоходного маршрута, есть проблемы и с подходными каналами. К примеру, за последние три года идет заиливание подходного канала к Керченскому торговому порту и Керченскому рыбному порту – ​он потерял три метра глубины. Некоторые специалисты связывают это со строительством Крымского моста. Теперь нужны колоссальные средства, миллиарды рублей, чтобы снова углубить канал. Сейчас возможности портов сужены, мы не можем принимать в Керчи суда с осадкой более 5 метров – ​то есть водоизмещением более 3-5 тысяч тонн», – рассказал генеральный директор.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году керченский депутат Ирина Черненко рассказала на сессии Госсовета РК, что ГУП «Крымские морские порты», куда входят «Керченская паромная переправа», «Керченский торговый порт» и «Керченский рыбный порт», фактически является банкротом. «Крымские порты планомерно идут ко дну!» – заявила тогда Черненко.

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