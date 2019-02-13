В «Крымские морские порты» назначен руководитель с «судебным прошлым»

Новым руководителем ГУП «Крымские морские порты» назначен Сергей Квасов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», приказ подписан министром транспорта Крыма Сергеем Карповым.

«Назначить Квасова Сергея Борисовича на должность генерального директора государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» с 13 февраля 2019 года с испытательным сроком на три месяца», – говорится в приказе.

Назначение согласовано с главой Крыма, а трудовой договор подписан сроком на один год.

По словам бывшего директора предприятия Алексея Волкова, смена руководства произошла согласно ротации.

Сам Волков перешёл в минтранс республики отвечать за морской транспорт.

По сообщениям СМИ, Квасов ранее возглавлял филиал «Росморпорта» в Туапсе и по результатам деятельности был лишён на 2 года права занимать руководящие должности.

В 2009 году Краснодарский суд подтвердил решение прокуратуры.

Как сообщал «Новый День», в 2017 году керченский депутат Ирина Черненко рассказала на сессии Госсовета РК, что ГУП «Крымские морские порты», куда входят «Керченская паромная переправа», «Керченский торговый порт» и «Керченский рыбный порт», фактически является банкротом. «Крымские порты планомерно идут ко дну!» – заявила тогда Черненко.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.02.19

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