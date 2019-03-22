С «Крымских морских портов» взыскали налоговую задолженность на 22 миллиона

Судебные приставы Керчи совместно с представителями налоговой службы взыскали более 22 миллионов рублей налоговой задолженности с филиала ГУП «Крымские морские порты».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Крым.

«По итогам совместного рейда с представителями налоговой службы, судебные приставы отдела судебных приставов по Керчи управления ФССП России по Республике Крым взыскали с филиала ГУП РК «Крымские морские порты» более 22 млн рублей задолженности по налогам», – говорится в сообщении.

Всего ведомство провело рейды по адресам 75 юридических лиц, имеющих налоговые задолженности.

В результате составлен акт ареста на сумму 20 миллионов рублей и окончено фактическим исполнением три исполнительных производства.

Всего взыскано налоговой задолженности с ФГУП РК «Крымские морские порты» более 22 млн рублей.

«Проведение подобных информационных рейдов побуждает должников своевременно, в установленные законом сроки, погашать имеющиеся задолженности», – отметили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», в 2017 году керченский депутат Ирина Черненко рассказала на сессии Госсовета РК, что ГУП «Крымские морские порты», куда входят «Керченская паромная переправа», «Керченский торговый порт» и «Керченский рыбный порт», фактически является банкротом. «Крымские порты планомерно идут ко дну!» – заявила тогда Черненко.

Недавно в ГУП «Крымские морские порты» был назначен новый руководитель Сергей Квасов взамен бывшего директора предприятия Алексея Волкова.

Сообщалось, что смена руководства произошла согласно ротации.

По сообщениям СМИ, Квасов ранее возглавлял филиал «Росморпорта» в Туапсе и по результатам деятельности был лишён на 2 года права занимать руководящие должности.

В 2009 году Краснодарский суд подтвердил решение прокуратуры.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.03.19

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