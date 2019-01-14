Друг Эрдоган не хочет слышать о возобновлении паромного сообщения с Крымом

Анкара не собирается снимать запрет на морское торговое сообщение с Крымом. Мало того, власти Турции ужесточили свою позицию после инцидента с задержанием украинских судов-нарушителей в Керченском проливе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил генеральный директор ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Желаемого прогресса по возобновлению паромного сообщения нет, потому что санкции только усилились. Ситуация стала гораздо сложнее и значительно ужесточилась, особенно после ареста украинских военных кораблей», – цитирует Волкова ForPost.

Гендиректор «Крымских морских портов» считает, что в данной ситуации может помочь только возможное дополнительное межправительственное соглашение Москвы и Анкары.

Напомним, ГУП «Крымские морские порты» намеревались по итогам переговоров подписать с турецкими судовладельцами и экспедиторами соглашение о запуске паромной линии Турция-Крым-Турция в августе прошлого года.

«Определена и согласована номенклатура грузов. Порты и службы готовы. Предоставлены комфортные условия будущего сотрудничества. Ждем решения партнеров и подписания договора», – писал на своей странице в Facebook директор ГУП Алексей Волков.

На запрос РИА «Новый День» о сроках предоставления ответа турецкой стороной, на предприятии ответили, что информация об этом появится осенью 2018 года.

Как сообщал «Новый День», между Крымом и Турцией работала паромная линия. Однако после воссоединения Крыма с РФ Турция закрыла паромное сообщение с полуостровом. В октябре 2015 года сообщение вновь возобновилось, правда, ненадолго: в марте 2017 года Анкара ввела очередное «табу».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.01.19

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