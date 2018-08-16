Турция и Крым собираются возобновить паромное сообщение

ГУП «Крымские морские порты» намерены подписать с турецкими судовладельцами и экспедиторами соглашение о запуске паромной линии Турция-Крым-Турция.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», накануне стороны провели переговоры. «Определена и согласована номенклатура грузов. Порты и службы готовы. Предоставлены комфортные условия будущего сотрудничества. Ждем решения партнеров и подписания договора», – написал на своей странице в Facebook директор ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков. Он подчеркнул, что турецкие бизнесмены уже оценили преференции портов Крыма и их отличия от портов Новороссийска: никаких очередей и сложностей в оформлении, а также в перемещении грузов.

Как сообщал «Новый День», между Крымом и Турцией работала паромная линия. Однако после воссоединения Крыма с РФ Турция закрыла паромное сообщение с полуостровом. В октябре 2016 года сообщение вновь возобновилось, правда, ненадолго: в марте 2017 года Анкара ввела очередное «табу».

Стамбул, Анастасия Зук

Стамбул. Другие новости 16.08.18

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