«Жду гневных воплей»: турецкий дипломат нелегально проехал по Крымскому мосту

Стремясь сократить время ради своих моряков, турецкий консул из Новороссийска Юнус Эмре Озигджи воспользовался Крымским мостом, чтобы перебраться через Керченский пролив. При этом Украина считает этот маршрут нелегальным.

Киевский адвокат, украинский общественный деятель и правозащитница Татьяна Монтян сообщила в своем блоге, что Озигджи срочно приехал в Крым, чтобы встретиться с моряками, спасенными с горевших в Черном море танкеров, которые принадлежали турецкой компании.

«Изюминка новости заключается в том, что турецкий дипломат приехал в Крым из Новороссийска. Автомобилем. Жду гневных воплей по этому поводу от наших **** (долбанутых) поцреотов и, конечно же, внесение консула на «Миротворец», – цитирует Монтян «ПолитНавигатор».

Напомним, Турция идет на поводу у режима Порошенко и не признает воссоединение Крыма с Россией. Так турецкие власти ужесточили свою позицию после инцидента с задержанием украинских судов-нарушителей в Керченском проливе.

На прошлой неделе генеральный директор ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков сообщал, что Анкара не собирается снимать запрет на морское торговое сообщение с Крымом. В данной ситуации может помочь только возможное дополнительное межправительственное соглашение Москвы и Анкары, указывал Волков.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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