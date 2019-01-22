Пожар на танкерах в Черном море: число жертв уже 14. Угрозы экологии нет, заявили чиновники

Число погибших при пожаре на танкерах-газовозах на входе в Керченский пролив выросло 14 человек, судьба шестерых моряков остается неизвестной. Поисковая операция продолжается. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы Крыма.

Ранее сегодня в Росморречфлоте заявили, что шансов найти выживших в результате пожара на судах нет. Таким образом, спасательная операция стала поисковой.

Как сообщал «Новый День», торговые суда «Канди» и «Маэстро» вспыхнули вечером 21 января на якорной стоянке в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив в нейтральных водах. Всего на судах находились 32 члена экипажа – граждане Турции и Индии, из них 10 погибли, 12 спасены, еще 10 пропали без вести.

По предварительной версии, газовозы осуществляли перекачку топлива с одного борта на другой, когда на одном из них произошел взрыв и начался пожар. Затем огонь перекинулся на соседнее судно. Представитель экстренных служб Крыма уточнил, что во время перекачки топлива на борту двух судов находилось почти 4,7 тысячи тонн сжиженного газа, передает РИА «Новости». Пожар до сих пор не потушен.

Спасенные моряки и тела погибших в ближайшее время будут доставлены в Керчь. По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

По данным Росморречфлота, происшествие не отразилось на экологической обстановке в Черном море. В пресс-службе ведомства заявили, что разлива нефти и нефтепродуктов вблизи горящих судов не зафиксировано. Таким образом, экологического ущерба нет, подчеркнули в ведомстве.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 22.01.19

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