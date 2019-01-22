На входе в Керченский пролив горят два газовоза. Погибли более 10 моряков

В районе Керченского пролива в понедельник, 21 января, загорелись два судна, в результате, по последним данным, погибли одиннадцать моряков. По факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, возгорание двух торговых судов «Канди» и «Маэстро» произошло около 18:00 в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив. По предварительным данным СКР, погибли 10 человек, всего на борту находился 31 человек – граждане Индии и Турции. Данные о пострадавших уточняются, отметили в ведомстве.

По данным Росморречфлота, на терпящих бедствие танкерах-газовозах «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании было 32 человека: на борту «Маэстро» – 15 моряков, на борту «Канди» – 17. «12 спасены, 11 тел обнаружено, 9 пропали без вести», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой в пресс-службе ведомства.

В операции по спасению моряков с терпящих бедствие судов принимают участие буксир и спасательное судно Черноморского флота. На помощь направлены спасательные буксирные суда ЧФ «Николай Муру» и «СБ 739». Также в операции участвуют специализированное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов». Оно приступило к тушению пожара.

Пострадавших моряков с горящих судов доставят в порт и больницы Керчи. По словам заместителя министра здравоохранения Крыма Николая Деркача, больницы региона готовятся принять 14 пострадавших с горящих танкеров. При этом, по его словам, также спасатели могут принять решение о доставке пострадавших в больницы Анапы или Новороссийска.

В Керченском проливе судоходство осуществляется в штатном режиме, пожар на судах не повлиял на процедуру прохождения других судов, сообщил гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков. По его словам, ЧП произошло за пределами территориальных вод.

Возможной причиной пожара могло явиться нарушение техники безопасности на фоне неудовлетворительного их технического их состояния. По предварительной версии, они осуществляли перекачку топлива с одного борта на другой. По словам главного редактора «Морского бюллетеня», эксперта по морскому праву Михаила Войтенко, незадолго до возникновения пожара при перекачке газа с борта на борт оба газовоза «маскировались». Он пояснил, что оба судна гасили свои автоматические идентификационные системы (АИС), и это дает возможность говорить о том, что танкеры работали в «серой зоне», с нелегальными схемами перевозки и перегрузки сжиженного газа.

Керчь, Иван Гридин

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