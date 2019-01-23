Крымские учёные рассказали об экологической угрозе после пожара на танкерах

Последствия пожара на газовозах у берегов Крыма грозят в первую очередь морским птицам из-за распространения мазутной плёнки на огромной площади воды.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ученые Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И.Вернадского добавили также, что негативное влияние на природу окажет беспрецедентный по объёмам выброс сажи в воздух.

«Газ считается самым экологичным топливом, он не дает вредных побочных продуктов. Правда, пропан-бутан горит сильно коптящим пламенем, и если уже сутки пожар, то в ближайшем к месту возгорания регионе в воздухе возрастет количество сажи. Но пожар в море, поэтому куда ее принесет, будет зависеть от розы ветров – либо в Керчь, либо в Краснодарский край, либо в море осядет. Конечно, если суда перевозили только газ. Ведь сообщают, что перевалка была нелегальной. При этом, надо учитывать, что любой пожар на судне несет опасность выброса нефтяных материалов – мазут и так далее. Они могут попасть на берег, для Крыма это не очень хорошо», – сообщил профессор кафедры общей и физической химии КФУ Алексей Гусев.

О загрязнении поверхности воды на большой площади предупреждает и доцент кафедры геоэкологии КФУ, кандидат географических наук Александр Лычак. По его словам, «существует угроза загрязнения нефтепродуктами побережья Керченского полуострова, Феодосийской бухты, а возможно и всего побережья юго-восточного Крыма, а также побережья Тамани и Кавказа».

«Что касается угрозы живым обитателям прибрежной полосы, могут пострадать пернатые: в этой зоне нет больших мест скопления птиц, но там селятся бакланы. С рыбой же ситуация легче: рыба обитает в глубине, а нефтепленка концентрируется на поверхности. Существенного вреда рыбной фауне нанесено не будет», – рассказал Лычак, но предупредил, что пока рано делать окончательные выводы о конкретных последствиях, так как до конца неизвестно – какое именно топливо и в каком количестве перевозилось на танкерах.

Вместе с тем, учёные солидарны в отношении того, что предстоящему курортному сезону данное чрезвычайное происшествие критического ущерба не нанесёт.

«Ученые едины во мнении, что случившееся не угрожает предстоящему курортному сезону», – отметили в пресс-службе университета.

«В случае разлива нефтепродуктов весной на курортном сезоне можно было бы ставить крест, но впереди сезон штормов, которые распределят основою массу нефтепродуктов», – цитирует пресс-служба профессора кафедры общей и физической химии КФУ Алексея Гусева.

Напомним, сегодня в керченском морге прошла процедура опознания тел моряков, погибших во время пожара на танкерах на подходе к Керченскому проливу. Все 10 тел опознаны. Выжившим пострадавшим в больницах оказана помощь.

Торговые суда «Канди» и «Маэстро» загорелись вечером 21 января в 16 милях от побережья на входе в Керченский пролив. Всего на судах были 32 члена экипажа – граждане Турции и Индии. По предварительной версии, газовозы осуществляли перекачку топлива с одного борта на другой, когда на одном из них произошел взрыв и начался пожар. Затем огонь перекинулся на соседнее судно.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Чиновники ранее утверждали, что угрозы экологии нет.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.01.19

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