Горящие в Черном море танкеры опасно приблизились к берегам Крыма

Два загоревшихся в понедельник, 21 января, в Керченском проливе танкера «Маэстро» и «Канди» дрейфуют в территориальные воды РФ, сообщили в Росморречфлоте. Там также уточнили, что сцепленные между собой суда сорвало с якоря и понесло к побережью Крыма.

«Конструкция из двух скрепленных между собой стальным тросом горящих танкеров действительно дрейфует и уже была ветром внесена в территориальные воды, в 12-мильную зону РФ», – цитирует РИА «Новости» представителей ведомства.

В Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы отметили, что в настоящий момент дрейф кораблей прекратился. «Вечером суда начали дрейфовать. Вошли в территориальные воды, в пределы 12-мильной зоны. Но сейчас со спасательного судна «Спасатель Демидов» сообщили, что дрейф прекратился», – сообщили в службе.

Ранее спасателям удалось охладить кормовую часть одного из двух танкеров и закинуть швартовый конец на кнехт. Сейчас они пытаются зафиксировать танкеры, чтобы их не сносило к берегу. Судна под флагом Танзании продолжают гореть. По оценкам специалистов, пожар может продолжаться еще около двух суток. До начала пожара на танкерах было около 4,5 тыс. тонн сжиженного газа.

Возгорание на судах, принадлежащих турецкой компании, произошло 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. По предварительным данным, ЧП случилось во время перегрузки топлива с одного судна на другое. В результате ЧП погибли 10 моряков, еще 10 числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 12 человек.

По оценкам ученых, последствия пожара на судах у берегов Крыма грозят в первую очередь морским птицам из-за распространения мазутной плёнки на огромной площади воды. Как писал «Новый День», ученые Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского добавили также, что негативное влияние на природу окажет беспрецедентный по объёмам выброс сажи в воздух.

По словам доцента кафедры геоэкологии КФУ, кандидата географических наук Александра Лычака, «существует угроза загрязнения нефтепродуктами побережья Керченского полуострова, Феодосийской бухты, а возможно и всего побережья юго-восточного Крыма, а также побережья Тамани и Кавказа».

Вместе с тем, учёные считают, что предстоящему курортному сезону данное чрезвычайное происшествие критического ущерба не нанесёт.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 24.01.19

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