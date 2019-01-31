Танкеры в Черном море отбуксируют после выгорания топлива

В Росморречфлоте сообщили, что на танкере «Маэстро» в Черном море прекратилось открытое горение, огонь полыхает внутри судна. На газовозе «Канди» продолжается открытое горение, отметили в пресс-службе ведомстве. Аварийно-спасательные суда продолжают их орошать.

В Росморречфлоте уточнили, что транспортировка танкеров будет возможна после того, как полностью прекратиться горение топлива и оба судна обследуют специалисты, передает РИА «Новости». В какой порт будут транспортировать сгоревшие танкеры, пока неизвестно.

Как сообщал РИА «Новый День», торговые суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись вечером 21 января в 16 милях от побережья на входе в Керченский пролив. Всего на судах были 32 члена экипажа – граждане Турции и Индии. По предварительной версии, газовозы осуществляли перекачку топлива с одного борта на другой, когда на одном из них произошел взрыв и начался пожар. Затем огонь перекинулся на соседнее судно.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

В Росморречфлоте заявили, что угрозы экологии из-за происшествия нет.

Однако у ученых Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И.Вернадского другое мнение. Специалисты полагают, что негативное влияние на природу окажет беспрецедентный по объемам выброс сажи в воздух. Кроме того, ученые предупредили об угрозе загрязнения нефтепродуктами побережья Керченского полуострова, Феодосийской бухты, а, возможно, и всего побережья юго-восточного Крыма, а также побережья Тамани и Кавказа.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 31.01.19

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