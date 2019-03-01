У берегов Крыма потушили один из горящих танкеров. Огонь бушевал более месяца

Ликвидирован пожар на одном из иностранных танкеров с газом, загоревшихся у побережья Крыма в январе. Об этом сообщил представитель пресс-службы Росморречфлота.

Чиновник уточнил, что возгорание на танкере «Канди» удалось потушить после того, как сотрудникам компании-судовладельца удалось перекрыть газовый вентиль.

На втором танкере – «Маэстро» – сохраняется небольшой очаг пожара, отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Как сообщал РИА «Новый День», торговые суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись вечером 21 января в 16 милях от побережья на входе в Керченский пролив. Всего на судах были 32 члена экипажа – граждане Турции и Индии. По предварительной версии, газовозы осуществляли перекачку топлива с одного борта на другой, когда на одном из них произошел взрыв и начался пожар. Затем огонь перекинулся на соседнее судно. В результате ЧП погибли 10 моряков, еще 10 числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 12 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

В Росморречфлоте ранее сообщали, что транспортировка танкеров будет возможна после полного выгорания топлива и обследования судов. В какой порт будут транспортировать сгоревшие танкеры, пока неизвестно.

В ведомстве также заявляли, что угрозы экологии из-за происшествия нет. Однако у ученых Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И.Вернадского другое мнение. Специалисты полагают, что негативное влияние на природу окажет беспрецедентный по объемам выброс сажи в воздух. Кроме того, ученые предупредили об угрозе загрязнения нефтепродуктами побережья Керченского полуострова, Феодосийской бухты, а, возможно, и всего побережья юго-восточного Крыма, а также побережья Тамани и Кавказа.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 01.03.19

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