Судовладелец сгоревших возле Крыма танкеров отказался раскрыть информацию об их состоянии

Два иностранных танкера с газом «Канди» и «Маэстро», больше месяца горевших у крымского побережья, обследованы представителями судовладельца. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. При этом судовладелец отказался поделиться с российской стороной результатами обследования. Решение о дальнейших действиях пока не принято, отметили в ведомстве.

В Росморречфлоте ожидают, что в ближайшие дни с судовладельцем будет подписано соглашение о проведении аварийно-спасательных работ, передает «Интерфакс».

В ведомстве ранее сообщили, что транспортировка танкеров будет возможна после полного выгорания топлива и обследования судов. В какой порт будут транспортировать сгоревшие торговые суда, пока неизвестно.

О ликвидации пожара на танкере «Канди» стало известно 1 марта, возгорание на судне «Маэстро» потушили спустя несколько дней. Специалисты оценивают состояние обоих судов как стабильное, дрейфа не наблюдается. Безопасность танкеров обеспечивает судно Росморречфлота, которое находится рядом с ними в постоянном режиме.

Танкеры «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись вечером 21 января в 16 милях от побережья на входе в Керченский пролив. Всего на судах были 32 члена экипажа – граждане Турции и Индии. По предварительной версии, газовозы осуществляли перекачку топлива с одного борта на другой, когда на одном из них произошел взрыв и начался пожар. Затем огонь перекинулся на соседнее судно. В результате ЧП погибли 10 моряков, еще 10 числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 12 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

В Росморречфлоте уверяют, что угрозы экологии из-за происшествия нет. Однако у ученых Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И.Вернадского другое мнение. Специалисты полагают, что негативное влияние на природу окажет беспрецедентный по объемам выброс сажи в воздух. Кроме того, ученые предупредили об угрозе загрязнения нефтепродуктами побережья Керченского полуострова, Феодосийской бухты, а, возможно, и всего побережья юго-восточного Крыма, а также побережья Тамани и Кавказа.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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