Следователь назвал причину пожара на танкерах в Черном море

Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности, рассказал следователь краснодарского отдела Южного управления СК на транспорте Вазген Киносьян.

«Основная причина, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это – основная версия», – заявил Киносьян в эфире телеканала РЕН ТВ.

Как писал «Новый День», возгорание на судах «Маэстро» и «Канди», принадлежащих турецкой компании, произошло 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. В результате ЧП погибли 10 моряков, еще 10 числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 12 человек. Суда сорвало с якоря и они оказались в территориальных водах России, вблизи побережья Крыма.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 28.01.19

В Крыму задержали вандала, испортившего памятник «вежливым людям». / Укравшего из Третьяковки картину Куинджи вора поймали в Подмосковье. / Третьяковка проворонила шедевр Куинджи «Ай-Петри. Крым». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»