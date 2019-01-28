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Понедельник, 28 января 2019, 14:21 мск

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Следователь назвал причину пожара на танкерах в Черном море

Фото: МЧС РФ

Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности, рассказал следователь краснодарского отдела Южного управления СК на транспорте Вазген Киносьян.

«Основная причина, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это – основная версия», – заявил Киносьян в эфире телеканала РЕН ТВ.

Как писал «Новый День», возгорание на судах «Маэстро» и «Канди», принадлежащих турецкой компании, произошло 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. В результате ЧП погибли 10 моряков, еще 10 числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 12 человек. Суда сорвало с якоря и они оказались в территориальных водах России, вблизи побережья Крыма.

Керчь, Иван Гридин

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