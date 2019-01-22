Из Керчи к горящим судам направили буксир – собирать живых и мёртвых

Капитану морского буксира «Меркурий» поручили снять с борта и доставить в Керчь пострадавших и погибших моряков двух танкеров, горящих в акватории Керченского пролива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«В 5 утра морской буксир «Меркурий» получил указание руководить операцией, приступить к приему всех выживших, находящихся на судах, а также собрать все тела и следовать в порт «Керчь». Это займет еще несколько часов», – цитирует Кравченко РИА Новости.

Пресс-секретарь Росморречфлота уточнил, что спасено 12 членов экипажей. Найдено 10 погибших моряков. Судьба ещё 10 – неизвестна. Другие источники сообщали о 14 найденных погибших.

Ранее пилоты поисковых вертолётов МЧС доложили, что не обнаружили никого из членов экипажей в открытом море.

В Росморречфлоте подтвердили, что шансов найти выживших в море в результате пожара на судах нет.

Как сообщал «Новый День», горящие в Чёрном море танкеры опасно накренились и могут затонуть.

Торговые суда «Канди» и «Маэстро» загорелись вечером 21 января в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив. Всего на судах был 32 члена экипажа – граждане Турции и Индии. По предварительной версии, газовозы осуществляли перекачку топлива с одного борта на другой, когда на одном из них произошел взрыв и начался пожар. Затем огонь перекинулся на соседнее судно.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Чиновники утверждали сегодня, что угрозы экологии нет.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.01.19

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