В керченском морге приступили к опознанию тел турецких и индийских моряков

В Керчи проводится процедура опознания тел моряков, погибших во время пожара на танкерах в районе Керченского пролива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Пока удалось опознать 8 из 10 тел.

«Накануне тела были доставлены в морг судебно-медицинской экспертизы в Керчи. Идет процедура опознания. Опознали уже большинство. Из них, предположительно, шесть человек – граждане Индии и четверо – турецкие моряки. Процедура опознания в основном завершена», – ссылается на Росморречфлот Крыминформ.

Напомним, накануне пострадавших и погибших моряков с загоревшихся в море танкеров «Канди» и «Маэстро» доставили в порт Керчи.

Ранее капитану морского буксира «Меркурий» поручили снять с борта и доставить в Керчь всех моряков, обнаруженных на танкерах.

Вчера, стремясь сократить время ради своих моряков, турецкий консул из Новороссийска Юнус Эмре Озигджи воспользовался Крымским мостом, чтобы перебраться через Керченский пролив. При этом Украина считает этот маршрут нелегальным.

Торговые суда «Канди» и «Маэстро» загорелись вечером 21 января в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив. Всего на судах был 32 члена экипажа – граждане Турции и Индии. По предварительной версии, газовозы осуществляли перекачку топлива с одного борта на другой, когда на одном из них произошел взрыв и начался пожар. Затем огонь перекинулся на соседнее судно.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Чиновники утверждали сегодня, что угрозы экологии нет.

Симферополь, Иван Капустин

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