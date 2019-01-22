Буксир «Меркурий» доставил в Керчь пострадавших моряков сгоревших танкеров

Пострадавших и погибших моряков с загоревшихся в море танкеров «Канди» и «Маэстро» доставили в порт Керчи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил гендиректор ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Буксир «Меркурий» – у причала в Керченском торговом порту», – цитирует Волкова «Интерфакс».

Бригады скорой помощи уже ждут у причала, чтобы доставить пострадавших в больницы.

Ранее капитану морского буксира «Меркурий» поручили снять с борта и доставить в Керчь моряков двух танкеров, горящих в акватории Керченского пролива.

«В 5 утра морской буксир «Меркурий» получил указание руководить операцией, приступить к приему всех выживших, находящихся на судах, а также собрать все тела и следовать в порт Керчь», – сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Пресс-секретарь Росморречфлота уточнил, что спасено 12 членов экипажей. Найдено 10 погибших моряков. Судьба ещё 10 – неизвестна.

Как сообщал «Новый День», горящие в Чёрном море танкеры опасно накренились и могут затонуть.

Торговые суда «Канди» и «Маэстро» загорелись вечером 21 января в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив. Всего на судах был 32 члена экипажа – граждане Турции и Индии. По предварительной версии, газовозы осуществляли перекачку топлива с одного борта на другой, когда на одном из них произошел взрыв и начался пожар. Затем огонь перекинулся на соседнее судно.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Чиновники утверждали сегодня, что угрозы экологии нет.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.01.19

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