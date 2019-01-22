Горящие в Чёрном море суда опасно накренились и могут затонуть

Бушующий на двух танкерах около крымских берегов пожар, который не прекращается со вчерашнего вечера, привёл к опасному крену судов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«По состоянию на 12:00 по Москве на обоих судах наблюдается опасный крен. На судне «Канди» он составил 20 градусов на правый борт, но остается стабильным. На судне «Маэстро» – 35 градусов на левый борт, но постоянно растет», – цитирует представителей ведомства «Интерфакс».

Напомним, число погибших при пожаре на танкерах-газовозах на входе в Керченский пролив составило 14 человек, судьба шестерых моряков остается неизвестной.

Ранее в Росморречфлоте заявили, что шансов найти выживших в результате пожара на судах нет.

Как сообщал РИА «Новый День», торговые суда «Канди» и «Маэстро» загорелись вечером 21 января в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив. Всего на судах был 32 члена экипажа – граждане Турции и Индии. По предварительной версии, газовозы осуществляли перекачку топлива с одного борта на другой, когда на одном из них произошел взрыв и начался пожар. Затем огонь перекинулся на соседнее судно.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Чиновники утверждали сегодня, что угрозы экологии нет.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.01.19

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