Пропавшие с горящих газовозов в Черном море 10 моряков признаны погибшими

Росморречфлот признал погибшими пропавших моряков с двух загоревшихся судов в районе Керченского пролива. В связи с этим спасательная операция переведена в статус поисковой. Пожар еще не потушен.

По данным ведомства, в результате возгорания на двух танкерах-газовозах (оба под флагом Танзании) погибли 10 человек, 12 были спасены, 10 пропали без вести – шансов найти их живыми нет, передает «Интерфакс». Среди спасенных – 8 граждан Турции.

Как сообщал РИА «Новый День», торговые суда «Канди» и «Маэстро» загорелись вечером 21 января в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив. Всего на судах был 32 члена экипажа – граждане Турции и Индии. По предварительной версии, газовозы осуществляли перекачку топлива с одного борта на другой, когда на одном из них произошел взрыв и начался пожар. Затем огонь перекинулся на соседнее судно.

Спасенные моряки и тела погибших в ближайшее время будут доставлены в Керчь. Ночью это сделать не получилось из-за шторма.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.19

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