Прилепин довёл украинских националистов до кровожадного приступа

На Украине открыто призывают к расправе над российским писателем, а по совместительству заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР Захаром Прилепиным.

«Я не могу в эфире призывать к совершению прямых действий, но для каждого патриотически настроенного сотрудника спецслужбы это очевидные вещи. Это нужно делать», – заявил экс-депутат Верховной Рады от «Свободы» и экс-сотрудник СБУ Юрий Михальчишин, назвав литератора «солдатом гибридной войны».

По словам Михальчишина, ФСБ РФ специально создало Прилепину «легенду» писателя. На самом же деле «он боеспособен и агрессивен».

«Он принимал участие не просто в подрыве украинской государственности, а в вооруженной борьбе против нашего суверенитета», – заявляют кровожадные украинские патриоты.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 29.11.17

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