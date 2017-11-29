Донецкий бумеранг: депутат Савченко опозорила Украину в Польше

Депутата украинской Рады Надежду Савченко обвинили в том, что она опозорила Украину и всех украинцев перед Польшей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной для таких заявлений послужила лекция нардепа в Познаньском университете.

С критикой высказываний Савченко в одной из социальных сетей выступил украинский политолог Алексей Голобуцкий. Его поддержали пользователи соцсети из Украины, «вылив» на бывшую национальную героиню массу оскорблений.

Политолога и его единомышленников возмутили тезисы, озвученные на лекции нардепом. Среди них: «Президент в Украине – это зло», «Войну начала власть», «Люди готовы говорить друг с другом». Эти утверждения, по сути, означают признание Савченко факта, что убийство несогласных с последствиями госпереворота на Украине жителей Донбасса затеял официальный Киев под руководством президента Петра Порошенко.

Но, по мнению Голобуцкого, лекция Савченко была «обычной трансляцией тезисов Кремля». Политолог считает, что нардеп своим выступлением даже «ослабила позиции» Украины в борьбе интересов с Польшей. При этом Голобуцкий намекнул, что в случае если Савченко и дальше будет озвучивать мнения по ситуации в стране, отличные от позиции официального Киева, заставить ее замолчать придется насильно.

«Отозвать ее не получится – механизмов нет. Под суд – чревато организацией протестов ее кураторами, денег у них хватит на весьма масштабный хаос. Может, ее просто госпитализировать, а? На диете заодно посидит, детоксикацию пройдет», – написал политолог.

Напомним, Савченко была осуждена в России за причастность к убийству журналистов. Позже ее «обменяли» на осужденных в Киеве двух россиян. В феврале текущего года Савченко посетила Донецкую народную республику, где пообщалась с украинскими военнопленными. После этого она предложила властям Украины совершить обмен пленными с республиками по принципу «всех на всех».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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