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Среда, 29 ноября 2017, 16:48 мск

Крым

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МВД: крымские-лишенцы – украинцы с фиктивной пропиской и владельцы паспортов «дублеров»

МВД: крымские-лишенцы – украинцы с фиктивной пропиской и владельцы паспортов «дублеров»

В МВД отчитались об изъятых в Крыму паспортах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве напомнили, что с 2014 года паспорта РФ жителям региона выдавали на основании прописки, указанной в их украинских паспортах, а также решений судов об установлении факта постоянного проживания в Крыму на 18 марта 2014 года.

Однако в последующие годы были выявлены паспорта, выданные с нарушениями: их владельцы фактически в республике в указанный период не проживали, а штампы о регистрации являлись фиктивными. По этой причине было изъято 77 документов. Также за три года документов лишились 1 тыс 224 человек, имевших вторые российские паспорта и еще 239 удостоверений личности были изъяты по другим причинам, сообщили в пресс-службе МВД России.

Отметим, что ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Крыму были лишены российского гражданства от двух до четырех тысяч человек. Москалькова также выступила за проведение «паспортной амнистии» в Крыму для тех, кому документы о гражданстве были выданы с техническими ошибками. По ее мнению, таким людям, если они хотят остаться гражданами России, нужно переоформить паспорт.

Симферополь, Анастасия Зук

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