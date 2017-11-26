Нужна «паспортная амнистия»: Москалькова озаботилась судьбой крымчан, лишенных гражданства РФ

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что от двух до четырех тысяч человек в Крыму были лишены российского гражданства, полученного после воссоединения республики с РФ в 2014 году.

Омбудсмен пообещала, что совместно с Министерством внутренних дел проверит данную информацию. «Нужно провести реестр. Я написала обращение в министерство внутренних дел и буду выделять своих сотрудников для проверки вместе с правоохранительными органами», – приводит слова Москальковой РИА «Новости».

Омбудсмен уже обсудила ситуацию с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Он признал, что в республике были допущены злоупотребления со стороны сотрудников Федеральной миграционной службы, связанные с незаконной выдачей паспортов.

Москалькова также выступила за проведение «паспортной амнистии» в Крыму для тех, кому документы о гражданстве были выданы с техническими ошибками. По ее мнению, таким людям, если они хотят остаться гражданами России, нужно переоформить паспорт.

Как сообщал «Новый День», ранее в Кремле поручили омбудсмену помочь жителям Крыма, у которых отобрали российские паспорта. Президент РФ Владимир Путин велел до 20 ноября текущего года МВД и МИД РФ, администрации президента и органам власти Крыма и Севастополя изучить все случаи отказа в предоставлении гражданства РФ, выявить необоснованные и устранить нарушения.

В данной ситуации пытались разобраться депутаты Госдумы: из МВД Крыма пришел ответ, что лишились паспортов только те жители Крыма, которые получили российские паспорта, предоставив фальшивые или недействительные документы. Однако, по данным депутатов, у крымчан изымают российские паспорта, когда они пытаются их сменить: «Человек приходит, допустим, менять паспорт из-за возраста или из-за смены фамилии, со сменой регистрации, у него паспорт берут и не возвращают. А человеку сообщают о том, что он больше не гражданин».

Зампредседателя Госсовета республики Ремзи Ильясов связывает изъятие паспортов только с техническими ошибками в самих выданных документах: «Многие из этих документов были подготовлены в спешке, и поэтому в них есть ошибки: неправильно указаны номера, адреса и имена. У людей уточняют место проживания, регистрации».

Стоит отметить, что лишенцы могут получить российское гражданство по упрощенной схеме, но для этого необходимо собирать все документы заново. Если же нет оснований для его получения, то гражданин должен подать заявление на получение разрешения на временное проживание либо оформить трудовой патент. В ином случае на лишенца, как на иностранца, распространяется правило, согласно которому он может пребывать внутри страны только в течение 90 дней каждые полгода.

Севастополь, служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 26.11.17

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