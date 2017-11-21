Лишенными гражданства РФ жителями Крыма заинтересовались в Кремле

В Кремле поручили омбудсмену по правам человека помочь крымчанам, у которых отобрали российские паспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», окончательно должны разобраться с ситуацией лишенцев до президентских выборов. В ближайшее время уполномоченный​ по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по просьбе Кремля выступит с заявлением по поводу ущемленных в праве на паспортизацию жителей полуострова.

В настоящее время известно более чем о трех тысячах крымчан, лишенных гражданства по формальным причинам, пишет РБК со ссылкой на свой источник. В данной ситуации пытались разобраться депутаты Госдумы: из МВД Крыма пришел ответ, что лишились паспортов только те жители Крыма, которые получили российские паспорта, предоставив фальшивые или недействительные документы. Однако, по данным депутатов, у крымчан изымают российские паспорта, когда они пытаются их сменить: «Человек приходит, допустим, менять паспорт из-за возраста или из-за смены фамилии, со сменой регистрации, у него паспорт берут и не возвращают. А человеку сообщают о том, что он больше не гражданин».

Знают о массовой проблеме лишенцев и в Госсовете республики. Заместитель председателя Госсовета республики Ремзи Ильясов связывает изъятие паспортов только с техническими ошибками в самих выданных документах: «Многие из этих документов были подготовлены в спешке, и поэтому в них есть ошибки: неправильно указаны номера, адреса и имена. У людей уточняют место проживания, регистрации».

Отметим, что лишенцы могут получить гражданство по упрощенной схеме, однако для этого необходимо собирать все документы заново. Если же нет оснований для его получения, то гражданин должен подать заявление на получение разрешения на временное проживание либо оформить трудовой патент. В ином случае на лишенца, как на иностранца, распространяется правило, согласно которому он может пребывать внутри страны только в течение 90 дней каждые полгода.

Как сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин поручил до 20 ноября текущего года МВД и МИД РФ, администрации президента и органам власти Крыма и Севастополя изучить все случаи отказа в предоставлении гражданства РФ, выявить необоснованные и устранить нарушения.

Напомним, в течение 2014-2016 годов для определения своего правового статуса в ведомство обратились более 2 миллионов граждан Украины. Только в прошлом году российское гражданство получили более 100 тысяч украинцев. Однако около 50 тысяч человек, постоянно живущих в Крыму, не смогли получить российское гражданство по упрощенной схеме вместе с большинством крымчан, так как они не были прописаны на полуострове на момент референдума. Доказывать факт постоянного проживания в Крыму они вынуждены через суд, но для ФМС решение суда не является руководством к действию.

Симферополь, Анастасия Зук

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