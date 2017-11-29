Севастопольского педофила нашли в Сочи

Педофила, надругавшегося над 14-летней севастопольской школьницей, нашли через 8 месяцев в Сочи.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Севастополю, 51-летнего жителя Краснодарского края, задержанного накануне, уже доставили в Севастополь – по месту совершения преступления.

По данным следствия, 8 марта текущего года на пляже мыса Фиолент мужчина, недавно освободившийся из колонии, совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (пункт «а» часть 3 статьи 132 Уголовного кодекса РФ).

В ведомстве не смогли уточнить, в чем именно они выражались, однако сообщили, что девочка в компании друзей отмечала женский праздник с распитием алкогольных напитков. Педофил воспользовался ее состоянием.

Его личность удалось установить благодаря ДНК-следу, обнаруженному в ходе последующего осмотра пляжа. Мужчину объявили в розыск, следствие заочно предъявило ему обвинение. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 29.11.17

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