Россиянин, развративший на пляже школьницу, пойдет под суд

В Севастополе будут судить краснодарца за растление школьницы.

Как передает РИА «Новый День», 14-летняя жительница Севастополя в компании друзей на пляже мыса Фиолент отмечала 8 марта. Подростки выпивали. Этим и воспользовался 51-летний мужчина. Его нашли через 8 месяцев в Сочи – личность насильника удалось установить благодаря ДНК-следу, обнаруженному в ходе последующего осмотра пляжа. Мужчина был доставлен в Севастополь – по месту совершения преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленник обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе Севастопольского следственного комитета.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 20.02.18

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