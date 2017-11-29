Севастопольские власти обвинили в саботаже

В Севастополе общественники призвали местные власти прекратить застройку в урочище Ласпи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что местные чиновники, утверждают, что в урочище не ведутся строительные работы, член Общественной палаты Севастополя, руководитель общественной организации «Золотое сечение» Иван Комелов сообщает: в Ласпи выросли новые стройплощадки.

«Ситуация с неисполнением поручения президента по созданию ООПТ (Особо охраняемой природной территории – прим. НД) «Ласпи» становится трагикомедией. При этом реальность чиновников, видимо, не интересует. Проведя работу с приложением «Google Earth», удалось выявить как минимум 4 новых объекта строительства, начатых в сентябре 2016 года, два на площадке пресловутого «Парангона» и два, видимо, индивидуальных дома, более точно установим при визуальном осмотре в ближайшее время», – написал на своей странице в Фейсбуке Комелов.

Он подчеркнул, что застройку данных территорий нельзя назвать иначе как «саботаж и умысел». В ближайшее время по фактам застройки севастопольские общественники собираются обратиться с заявлениями в компетентные органы. «Кто и зачем вводит в заблуждение губернатора, что в Ласпи не ведется строительство?! Почему губернатор не желает сам увидеть ситуацию, выехав на место, совершенно непонятно», – негодует общественник.

Отметим, в начале недели начальник главного управления природных ресурсов и экологии Сергей Самойлов заявил Дмитрию Овсянникову, что в Севприроднадзор не поступают заявления относительно незаконного строительства в урочище Ласпи.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил севастопольским чиновникам спасти урочище и до 1 августа текущего года создать ООПТ «Ласпи». Поручение не выполнено до сих пор.

Как сообщал «Новый День», департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя (ДИЗО) направил в Балаклавский районный суд тысячу исковых заявлений в отношении членов 13 кооперативов о признании отсутствующим права собственности на земельные участки, расположенные в урочище «Ласпи».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 29.11.17

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