Критическая ситуация: износ водопроводов в Восточном Крыму превышает 80%

В Восточном Крыму сложилась тяжелая ситуация с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во многих населенных пунктах специалисты фиксируют почти полный износ коммуникаций, а их капитального ремонта и строительства новых объектов жителям региона придется ждать несколько лет.

По данным депутата Госсовета Олега Марченко, в Ленинском районе износ труб составляет 80%, при этом у профильного местного МУПа не хватает техники в автопарке для обслуживания водоводов.

«Водоочистные насосные станции находятся в аварийном состоянии и требуют срочного капитального ремонта, полной модернизации оборудования. Об аварийных запасах разговор вообще не ведется, так как в связи с задолженностью заблокированы все счета предприятия, и нет возможности для приобретения каких-либо материалов», – описал ситуацию в районе Марченко.

По его словам, вне зависимости от времени года, в районе ежедневно происходит от 5 до 8 прорывов, а их устранение может затянуться на неделю.

«17 из 27 населенных пунктов получают по графику – два раза в неделю. В восьми населенных пунктах водоснабжение осуществляется только в виде подвоза воды», – рассказал Марченко.

По его информации, в бюджете района нет средств на реконструкцию и капремонт разводящих сетей и объектов водоснабжения. Поэтому местные власти надеются на финансирование и реализацию этих мероприятий в рамках региональной адресной инвестиционной программы и госпрограммы по реформированию отрасли ЖКХ.

Марченко рассказал, что для бесперебойного водоснабжения села Уварово и ряда других населенных пунктов требуется полная реконструкция водовода до насосной станции в селе Батальное и капремонт магистрального водовода к селу Семеновка, который находится в аварийном состоянии. По данным депутата, количество аварийных восстановительных работ на этом участке превышает норму в 2,5 раза. Сметная стоимость проекта составляет более 64 миллионов рублей.

«Качество воды в Ленинском районе не соответствует санитарным нормам – повышенная жесткость, мутность, цветность, о чем свидетельствует лабораторные исследования», – сказал Марченко, добавив, что необходимо разработать программы по контролю и соблюдению качества воды.

Как уже сообщал «Новый День», на качество воды жалуются и жители Джанкойского района. По мнению ученых, она не пригодна даже для приготовления чая. А через несколько лет ее нельзя будет использовать для поливов.

Ускорил бы решение проблем с водоснабжением в Ленинском районе, по мнению Марченко, пересмотр сроков финансирования работ.

Аналогичная ситуация с изношенностью сетей сложилась и в Керчи. По словам депутата Госсовета Ирины Черненко, городские водопроводные сети изношены даже более чем на 80%. При этом во многих отдаленных микрорайонах и поселках в черте города вообще отсутствует централизованное водоснабжение.

«150 километров водовода и канализации находится в аварийном состоянии. Технологические потери воды в Керчи составляют свыше 40%», – сообщила Черненко.

По информации депутата, на период 2018-2019 годов запланировано строительство подводящего водовода и разводящих сетей в поселках Аджимушкай, Маяк, Жуковка, а также на некоторых улицах города. Планируется строительство канализационного коллектора в поселке Капканы. Также депутат сообщила о разработанных 12 проектах по ремонту магистральных сетей – все они прошли экспертизу, но требуют финансирования.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.11.17

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