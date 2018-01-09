Бесполезный ремонт: в Керчи лопаются залатанные накануне водоводы

Критическая изношенность водоводов в Керчи приводит к постоянным прорывам коммуникаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальщики ремонтируют старые трубы, ставя на них латки, однако это не меняет ситуацию: прорывы происходят снова.

Один из самых проблемных водоводов города расположен на улице Ворошилова. Это наиболее густонаселенный район Керчи, потребляющий воды в разы больше, чем другие. Что непосредственно сказывается и на трубе. Как утверждают в управлении ЖКХ администрации города, ее проложили еще в начале второй половины прошлого века, и с тех пор водовод не меняли.

По информации местных СМИ, очередной прорыв на улице Ворошилова водоканал не мог устранить на протяжении двух месяцев: питьевая вода все это время текла по улице, а дорога оказалась под слоем грязи. Но местные чиновники уверяют, что коммунальщики такого допустить не могли.

«Проходящая там линия действительно старенькая, крайне изношенная, порывы там часто случаются. Но сказать о том, что из одного места текла питьевая вода на протяжении двух месяцев – такого водоканал не допускает», – сообщили РИА «Новый День» в управлении ЖКХ администрации Керчи.

Планы по замене наиболее проблемных водоводов в Керчи у местных чиновников есть, однако подкрепить их реализацию финансовой составляющей пока нечем.

«Республика обещает помочь. Будем менять основные линии. В местном бюджете денег на такие работы нет. Ведь сначала речь идет о проектировании, которое миллионы стоит, и только потом – работы», – пояснили в управлении ЖКХ.

Как уже сообщал «Новый День», по информации депутата Госсовета Ирины Черненко, водопроводные сети в Керчи изношены более чем на 80%, а технологические потери воды превышают 40%.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 09.01.18

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