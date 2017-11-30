РПЦ официально признала независимость Украинской церкви

Архиерейский Собор, проходящий в Москве, расширил рамки самостоятельности Украинской православной церкви.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в действующем уставе Русской православной церкви статус УПЦ определен в пункте 18 главы XI «Самоуправляемые Церкви». Между тем, еще в 1990 году Украинской православной церкви предоставили независимость и самостоятельность в ее управлении. Поэтому было выдвинуто предложение выделить в отдельную главу устава РПЦ под названием «Украинская православная церковь».

Еще одно изменение будет внесено в устав Московского патриархата: там будет прописано, что центр управления УПЦ находится Киеве. А Общецерковный суд, переименованный в Высший общецерковный суд, отныне будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины. Нарушения церковных канонов украинским духовенством будут рассматриваться руководством Украинской православной церкви без участия патриарха Московского. Однако конечной апелляционной инстанцией остается Архиерейский собор РПЦ. В пресс-службе Собора подчеркнули, что никаких особых изменений, по сути, не произойдет: внесенные поправки просто зафиксировали то, «что и так имело место на практике».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 30.11.17

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