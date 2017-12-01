В Крыму против тотального запрета на посещение зимнего Ай-Петри

Федерация сноубординга Крыма выступает против полного запрета на посещение зимнего Ай-Петри.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в организации опасаются, что чиновники могут переусердствовать в ограничении движения по дороге Соколиное – Ай-Петри – Учан-Су.

Напомним, движение по этой дороге запретил государственный комитет дорожного хозяйства Крыма приказом от 24 октября. Согласно документу, машинам запрещено ездить через Соколиное на Ай-Петри с 10 ноября 2017 года по 1 апреля 2018 года. Исключение сделали для транспортных средств категории М1 повышенной проходимости, оборудованных средствами противоскольжения – шипами или цепями.

«В прошлом году все начиналось с такого же постановления, а потом закончилось тем, что перекрыли дорогу абсолютно всем. Хотелось бы чтобы такая ситуация не повторилась. Но, к сожалению, прошлый год показал, что если дана команда никого не пропускать – никого не пропустят», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» председатель Федерации сноубординга Крыма Антон Галдин.

Как уже сообщал «Новый День», полный запрет на посещение Ай-Петри в прошлом году вызвал негодование у крымчан, обратившихся с петицией к главе Крыма Сергею Аксенову, с просьбой повлиять на ситуацию. Возмутились закрытием движения и спортсмены-лыжники, которые даже собирали деньги, чтобы покупать топливо для техники, расчищающей дорогу.

По информации Галдина, общественники, горнолыжники, а также представители спасательных служб, ГИБДД и органов власти накануне обсуждали запрет на встрече в администрации Ялты. Как утверждается на сайте администрации, по итогам совещания в приказ намерены внести изменения касательно увеличения норм по очистке дороги в зимний период с 4 до 24 часов и заключить соглашение МКУ ЕДДС 112 с метеостанцией Ай-Петри об информировании по мониторингу толщины снежного покрова.

Председатель Федерации выразил надежу, что после совещания в администрации «чиновники не пойдут дальше, опираясь» на приказ комитета о запрете, и спортсмены смогут без проблем посещать Ай-Петри на технике повышенной проходимости. К слову, простое ограничение на движение, по мнению Галдина, должно принести только положительный результат.

«На наш взгляд такая мера, даже если и является вынужденной, то она все равно отсечет тот контингент, который едет на Ай-Петри абсолютно неподготовленным», – сказал председатель Федерации.

По его словам, крымчане нередко пытаются попасть на плато на автомобилях без зимних шин. Кроме этого, нарушают и другие правила: «Насколько я помню, уже лет 20 на горе есть порядок: утром все едут вверх, вечером – вниз. Ребята, которые едут неподготовленными, едут когда им захочется, соответственно создают заторы, возникают всякие нештатные ситуации», – пояснил Галдин.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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