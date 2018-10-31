Ремонтировать сложнее: в Крыму на зиму закроют дороги для движения транспорта

Власти Крыма анонсировали длительные ограничения на движение транспорта на «проблемных» дорогах республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожники связывают нововведение с непогодой в зимний период.

«С 1 декабря будет временно ограничено движение транспортных средств на некоторых дорогах регионального и межмуниципального значения Крыма при неблагоприятных погодных условиях в зимнее время. Данная мера позволяет предотвратить снижение несущей способности конструктивных элементов автодорог, вызванной переувлажнением и (или) избыточной нагрузкой на них, в период неблагоприятных природно-климатических условий», – говорится в сообщении Госкомитета дорожного хозяйства республики.

Ограничения будут действовать до 1 марта 2019 года. Список дорог, которые власти намерены закрыть, станет известен позже. Его опубликуют на официальном портале правительства республики.

Напомним, одной из дорог, по которой в зимнее время ограничивает проезд Госкомитет, является путь к Ай-Петри через Соколиное. Против полного закрытия движения по этой дороге выступают спортсмены-лыжники и сноубордисты, считая, что это вредит их интересам, а чиновники излишне перестраховываются.

Впрочем, чиновникам есть от чего перестраховываться: по свидетельствам очевидцев, трасса через Ай-Перти много лет не видела даже ямочного ремонта.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.10.18

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