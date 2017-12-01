Правительство Севастополя ведёт борьбу с Заксобранием за права украинских собственников

Правительство Севастополя не покидает идея пополнить бюджеты украинских олигархов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники намерены компенсировать потери от национализации собственникам-украинцам.

На очередном заседании правительство Севастополя приняло проект изменений в закон об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений, который затрагивает этот вопрос.

«Проект подготовлен с целью выполнения правительством Севастополя поручения правительства РФ в части принятия необходимых нормативно-правовых актов города Севастополя, направленных на урегулирование отношений, связанных с возмещением стоимости имущества в связи с прекращением и прежнего правообладателя и возникновением у города Севастополя права собственности на имущество», – цитирует «Новый Севастополь» директора ДИЗО (Департамент по имущественным и земельным отношениям) Рустэма Зайнуллина.

По его словам, подобный проект уже вносился на рассмотрение Заксобрания города, но не был поддержан. Но поручение правительства России требует снова направить документ депутатам.

Зайнуллин отметил, что цель проекта – «обеспечение реализации конституционных прав, интересов собственников национализированного имущества». «Проект документа состоит из двух частей. Первая регулирует отношения, связанные с возмещением стоимости. Вторая определяет порядок вступления в силу», – пояснил глава ДИЗО.

Как уже сообщал «Новый День», этот же вопрос рассматривался правительством 30 марта, вызвав неоднозначную реакцию у экспертов и депутатов. Несмотря на критику, правительство одобрило проект.

Стоит отметить, что среди бывших собственников национализированного в Севастополе имущества – президент Украины Петр Порошенко и украинский олигарх Игорь Коломойский.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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